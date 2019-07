Quelles prévisions météo pour les vacances de la construction?

Les nouvelles sont bonnes pour ceux qui s’apprêtent à partir en vacances: côté météo, les deux prochaines semaines s’annoncent généralement réjouissantes.

La première semaine des vacances de la construction débutera sous un ciel ensoleillé pour la plupart des régions du Québec. On prévoit quelques faibles risques d’averses par endroits, «mais globalement, c’est du beau temps pour commencer la semaine», prévoit Alexandre Parent, météorologue pour Environnement Canada.

On aura droit à des températures de saison, de 25 à 27 degrés Celsius sur le sud, et entre 22 et 25 pour les secteurs plus à l’est.

«Par contre, à mesure que la semaine va progresser, le mercure et une certaine humidité également vont être portés à augmenter, donc on pourrait s’approcher encore là du 28-30 degrés Celsius pour la fin de semaine prochaine», prévient M. Parent. Pas de quoi affoler les chanceux qui se prélasseront près d’un plan d’eau, ceci dit. Et pour l’instant, le spécialiste se fait rassurant: on ne parle pas des mêmes valeurs que ce qui a été atteint ce vendredi.

Pour ce qui est de la deuxième semaine, «les signaux sont plus ou moins forts, c’est-à-dire que les modèles ne montrent pas de temps frais, de temps maussade avec des précipitations pratiquement à chaque jour», dit celui qui serait bien étonné que la grisaille prenne le dessus.

«On devrait plutôt s’attendre à du temps saisonnier, sinon légèrement au-dessus des valeurs de saison», conclut M. Parent.

Fin de semaine lourde

Ceux qui peinent avec le temps très humide seront encouragés d’apprendre que ce sera de courte durée.

«Ce n’est pas une vague de chaleur qui s’étire sur une semaine complète, c’est principalement deux jours. Par contre, dimanche, même si on a prévu un maximum de 26 degrés pour la région de Montréal, ça sera du temps encore très humide, donc ça sera encore lourd», précise le météorologue.

La différence devrait vraiment se ressentir lundi matin au réveil, alors que le temps sera nettement plus sec.