Recevoir sur la terrasse

Quand les vacances de la construction riment avec réception, la terrasse s’anime et rassemble des êtres chers autour d’un bon repas en plein air. Êtes-vous prêts ?

Paniers exotiques

Photo courtoisie

En plus de faciliter le service des ustensiles, des serviettes de table et des épices qui trouvent chacun leur ­compartiment, puis de rendre plus sécuritaire le transport de la vaisselle et de la verrerie, ces paniers en fibres ­synthétiques tissées ­ajouteront un brin d’exotisme sur votre table. Faciles à nettoyer et à essuyer.