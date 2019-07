Vague de chaleur sur le sud du Québec vendredi

MONTRÉAL – Une masse d’air chaud et très humide va envahir le sud de la province dès vendredi. Les valeurs d’humidex atteindront entre 40 et 45.

Environnement Canada a d’ailleurs émis un avertissement de chaleur pour plusieurs régions. Montréal, Laval, l’Estrie, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, Drummondville,Gatineau, Lachute, Saint-Jérôme, Pontiac, la vallée du Richelieu et Vaudreuil sont notamment concernées.

Les températures vont grimper au cours de la matinée vendredi et l’humidex sera très élevé pendant la journée.

À Montréal, la matinée sera nuageuse avec 60 % de probabilité d’averses. Le ciel se dégagera en mi-journée pour laisser place au soleil, il fera 33 °C avec un humidex qui atteindra 43.

À Québec, la pluie devrait cesser en mi-journée pour laisser place à une alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d’averses. Côté température, il fera 29 °C avec un humidex de 36.

La journée de samedi s’annonce tout aussi chaude et instable en raison d’un front froid qui devrait faire son entrée au cours de la soirée. Un risque d’orages est à prévoir sur plusieurs secteurs.

À Montréal, une alternance de soleil et de nuages et prévue avec 60 % de probabilité d’averses dans la journée. Le mercure affichera un maximum de 31 °C. À Québec, la journée devrait être plus agréable puisque du soleil est prévu avant le retour de la pluie, au cours de la nuit.

Dimanche, des températures plus saisonnières sont prévues sur l’ensemble de la province. À Montréal, de la pluie attendue au cours de la journée et il fera maximum 24 °C. À Québec, la situation sera similaire et il fera 22 °C.

La semaine devrait débuter sous le soleil et les températures seront plus agréables.