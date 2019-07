NENES, Perry



À Montréal, le 1 juillet 2019, à l'âge de 51 ans est décédé M Perry Nenes.Il laisse dans le deuil sa fille Léanne et sa mère Patricia, ses soeurs Shirley et Sandra, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le vendredi 26 juillet 2019 de 17h à 21h.