GUERRA, Antoine



Au CHUM, le 18 juillet 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé Antoine Guerra époux de Andrée Lamère.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Yannick (Sara), son petit-fils Jonathan, sa soeur Lina (Jean), ses frères Frank (Nathalie) et Norman (Julie), son beau-frère Serge (Danielle), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le samedi 27 juillet 2019 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 17h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la fondation du CHUM seraient appréciés.