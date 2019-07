PRUD'HOMME,

Docteure Hortense



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Docteure Hortense Prud'homme, MD, survenu le 19 juin 2019.Médecin spécialiste anesthésiste, Hortense, une femme de carrière, aura servi la profession médicale pendant plus de 50 ans jusqu'en 2005. Elle aura vécu sa vie avec passion, générosité et dévouement.Elle laisse dans le deuil ses fils Luc et Jean-Nicolas ainsi que plusieurs amis et anciens collègues.La famille vous accueillera au :4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL (514) 342-8000www.dignitequebec.comle mercredi 24 juillet 2019 de 17 heures à 21 heures.Nous nous souviendrons toujours de ton amour inconditionnel, ta persévérance et ton courage.