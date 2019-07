MERCURE, Thérèse



À Laval, le 14 juillet 2019, est décédée Mlle Thérèse Mercure à l'âge de 89 ans à la suite d'une longue maladie.La famille accueillera les parents et les amis le samedi 27 juillet 2019 de 10 h à 11 h à :3700, boul. Lévesque Ouest,Chomedey, Laval, Qc, H7V 1E8Téléphone : (450) 681-1977Les funérailles suivront à 11 h.Elle est allée retrouver ses parents Albert Mercure et Béatrice Schetagne, sa soeur Monique et son frère Jacques. Elle laisse dans le deuil sa soeur Lucille et son frère Laurent, sa belle-soeur Réjeanne (feu Jacques) ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Laval (Chomedey) pour les excellents soins.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la paroisse Saint-Maxime.