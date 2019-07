TRAHAN, Anne-Marie



À Outremont, le 12 juillet 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Anne-Marie Trahan, c.r., juge à la retraite de la Cour Supérieure. Fille de feu Emélie Bourbonnière et de feu Marcel Trahan, soeur de feu Etienne. Elle laisse dans le deuil son frère Dominique (Anne Lessard), ses neveu et nièces Philippe (Jordanna Peroff), Stéphanie, Geneviève, Julie, son petit-neveu Sacha, cousins, cousines, nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances les samedi et dimanche 27 et 28 juillet 2019 de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures au salon:Les funérailles auront lieu en l'église St-Viateur d'Outremont, le lundi 29 juillet 2019 à 10.30 heures, 183 Bloomfield (angle Laurier) à Outremont.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du cancer des Cèdres, 1310 avenue Greene, suite 520, Westmount Qc, H3Z 2B2, www.cedars.ca, seraient appréciés.