DUBREUIL, Maurice



À Laval, le 16 juillet 2019, est décédé M. Maurice Dubreuil à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe des 69 dernières années Lorraine Goulet, ses enfants Louise (Claude), feu Suzanne (Serge), Nicole (Daniel), Maurice (Lise), Richard (Diane), Danielle (Marc), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 juillet de 14h à 17h suivi d'une brève cérémonie au Complexe Funéraire:Nous remercions le personnel soignant du CHSLD l'Orchidée Blanche pour leur dévouement et leur soutien.Un don soutenant la cause du Parkinson ou de l'Alzheimer serait apprécié.