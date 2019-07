GRENIER, Stéphane



C'est avec des coeurs remplis de tristesse que nous annonçons le décès subit de Stéphane Grenier, survenu à Lachute, le 14 juillet 2019 à l'âge de 52 ans.Il laisse dans le deuil son épouse, Nancy Labonté, ses enfants William, Geneviève et Élizabeth, sa mère Monique Larouche, sa soeur France (Claude), ses beaux-parents (Madeleine et Yves), son beau-frère (Brian), ses neveux et nièces, ses oncles et tantes, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées à l'église Sainte-Geneviève, 16075, boul. Gouin O., Ste-Geneviève, H9H 1C7, le samedi 27 juillet à 12h. Condoléances au même endroit de 11h à 12h. Une réception suivra à:4695, BOUL. ST-JEANDOLLARD-DES-ORMEAUX, H9H 2A7voluntas.ca / 514-695-7979Des dons en sa mémoire peuvent être faits à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.