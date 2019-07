DESROCHERS, Lise



À Greenfield Park, est décédée dans la paix, comme elle l'avait souhaitée et entourée des membres de sa famille immédiate, le 15 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, Madame Lise Desrochers.Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petites-filles et arrière-petites-filles ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 juillet de 14h00 à 17h00 au complexe funéraire de Longueuil.Une cérémonie aura lieu ce même jour à 17h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.La famille sera reconnaissante de dons commémoratifs à la Société Alzeimer.