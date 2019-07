LAPLANTE, Claude



Notre jovial Claude Laplante nous a quitté accidentellement le 12 juillet 2019, à l'âge de 77 ans.Époux en premières noces de feu Lise Leone, il laisse dans le deuil sa tendre épouse Linda Gallagher, ses enfants chéris Isabel et Jean- François (Linda Fontaine, Samuel et Alexis), ses soeurs Huguette, Suzanne et Danielle, ses beaux- frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis qui ont été inspirés par lui.Vous êtes invités à venir rendre hommage à sa vie avec nous le dimanche 28 juillet 2019 de 12h à 17h au complexe funéraire :Une célébration suivra au même endroit à 17h.Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don au Fonds Laplante-Duggan, un fonds créé avec l'appui de la famille pour soutenir financièrement le programme de mise à jour des connaissances d'Aviateurs. Québec.Par téléphone : 514-255-9998/1-877-317-2727Par la poste : C.P. 89022, CSP Malec, Montréal, Qc, H9C 2Z3