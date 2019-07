YELLE, Lucille (née Lanctôt)



Au centre d'hébergement des Pommetiers, le 11 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Lucille Lanctôt de St-Rémi, épouse de feu M. Marcien Yelle.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie, son conjoint Martin, ses petits-enfants Yoan, Miguel, Gabriel et Zachary, ses frères; Charles-Henri et Georges, ses soeurs; Fleurette, Claudette et Pierrette, ses beaux- frères; Jean-Guy, Benoit et Yvan, sa belle-soeur Carmen, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:ST-RÉMI, QC J0L 2L0TEL : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 26 juillet de 19h à 22h et le samedi 27 juillet à compter de 10h suivi des funérailles à 13h en église paroissiale de St-Rémi.