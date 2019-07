GIRARD, Albert



Aux soins palliatifs Charles-Albert-Poissant, le 3 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Albert Girard, époux de Mme Yanick Forest.Il laisse dans le deuil ses fils Alain et Yvan, ses petits-enfants Léanne et Thomas, son frère Gilles (Micheline), ses belles-soeurs Soeur Yvette, Ydola, Carmen et Marielle, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 26 juillet 2019 de 14 h 30 à 17 h 00 et de 19 h 00 à 22 h 00 et le samedi 27 juillet 2019 de 10 h 00 à 12 h 00 à la :Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 27 juillet 2019 à 12 h 00 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.