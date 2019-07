PRONOVOST, Claude



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès, au Centre d'accueil Marcelle-Ferron de Brossard, le 18 juillet 2019 à l'âge de 74 ans, de Dame Claude Pronovost épouse de Monsieur Yves Beaudet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Éric (Dominique Pilon), ses soeurs et frères: Lise (René Legrand), Claire (feu Barry Foster), Marthe (feu Luc Nadeau), Jean (Hélène Gélinas), Louis (Danielle Morrissette), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2Tél. : 450-463-1900le samedi 27 juillet de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage du Centre d'accueil Marcelle-Ferron pour l'attention et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Québec ou à la Fondation du Centre d'accueil Marcelle-Ferron.