BARIL, Denis



À Montréal, le 18 juillet 2019, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Denis Baril fils de feu Léon Baril et feu Laura Dupuis.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Andrée), André (Nancy), Jean (Johanne), Louise (Daniel), Christian (Manon), ses petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 7 août de 15h à 17h et de 19h à 21h au:4275 BOUL. DES SOURCESDOLLARD-DES-ORMEAUX, H9B 2A6514-685-3344La liturgie de la Parole y sera célébrée en ce même jour à 16h.Votre témoignage de sympathie peur se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.