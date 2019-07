DOROZOWSKY, Edward

(Ed Doro)



Ed a quitté ce monde paisiblement à l'âge de 83 ans, à l'hôpital Santa Cabrini, le mercredi 17 juillet.Il était un conteur d'histoires, artiste et père très aimant. Il était un bon vivant qui aimait faire du bateau et de la pêche.Il rejoint maintenant sa fille Alexandra. Il laisse derrière lui ses deux fils Edward Jr et Jonathan, la mère de ses enfants Johanne Dominici et son petit-fils Calvin.La famille recevra les condoléances au complexe:Le mercredi 24 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h, prières à 19h30. Les funérailles seront célébrées en la Cathédrale ukrainienne orthodoxe Ste-Sophie, le jeudi 25 juillet à 9h30. L'inhumation suivra au cimetière Mont-Royal.