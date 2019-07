LECOMPTE, Jean-Claude



À Laval, le 15 juillet 2019, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé M. Jean-Claude Lecompte, époux en 1ères noces de feu Mme Laurette Laurin et en 2ièmes noces de feu Mme Rose-Amande Houle.Il laisse dans le deuil ses enfants : Gisèle (Claude Jacques), Francine (Louis Leclerc), Diane (Gaétan Leclerc), Pierrette, Danielle (Richard Latreille), Hélène (Denis Caron), Pierre (Patricia Daly), Georges (Isabelle Duchesne), ses 17 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants ainsi que ses soeurs, son frère, belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis le jeudi 25 juillet 2019 de 13h30 à 17h00 et de 19h00 à 21h00 ainsi que le vendredi 26 juillet 2019 de 9h00 à 10h00 à la :Une cérémonie religieuse y sera célébrée ce même vendredi à 10h à la chapelle de la résidence funéraire, suivie de l'inhumation au cimetière Saint-Vincent-de-Paul.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de Soins Palliatifs de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison de Soins Palliatifs de Laval en la mémoire de Jean-Claude Lecompte.