MAINVLLE, Yvette née Carrière



À Vaudreuil-Dorion, autrefois de Huntingdon, le 11 juillet 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Yvette Mainville née Carrière, épouse de feu Antoine Mainville.Elle laisse dans le deuil son garçon Jean-Paul (Rachel), sa fille Hélène (Jules), ses petits-enfants Marc-Antoine (Léa), Jean-Christian (Joany), Kathryne (Michel), Jesse (Marcia Lee) et Jaclyne, ses arrière-petits-enfants Aiden, Brielle, Chloé, Melyna, Kaleesy, Marie-Nicole, Philippe et Marie-Lune, ses deux beaux-frères André (feu Aline) et Yves (feu Denise) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 27 juillet 2019, de 9 à 11 heures au salon funéraire :170 RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDONsuivi de la cérémonie en la chapelle du salon funéraire. Inhumation au Columbarium Rodrigue Montpetit et Fils Inc., 16 rue York, Huntingdon.Yvette fut enseignante dans la région de Huntingdon et surtout à l'école Notre-Dame de Huntingdon durant de nombreuses années. Elle a su transmettre ses connaissances à de nombreux élèves du niveau primaire.Les messages de sympathie peuvent être transmis au :