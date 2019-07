Comment convaincre mon mari de changer d’idée?

J’aime vous lire. Bien souvent je trouve que vos propos sortent de l’ordinaire. Vous semblez être dotée d’une intuition qui vous mène à commenter les situations que les gens vous soumettent en dehors des normes. C’est pourquoi j’aimerais grandement vous lire concernant mon problème personnel que je vous livre ci-après.

Mon mari avec qui je vis depuis 21 ans m’a annoncé en février 2018 qu’il souhaitait qu’on se sépare. Ce fut pour moi un choc d’autant plus grand que nous avons ensemble deux enfants avec plusieurs besoins particuliers, comme le TSA (trouble du spectre de l’autisme), la surdité, des troubles du langage, de la dyslexie et du TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité). Comme vous voyez, les écueils sont nombreux.

J’avoue que notre mariage, tel qu’il se passait quand le choc est arrivé, n’était pas ce vers quoi j’aimerais retourner. Car dans la réalité des faits, nous étions déconnectés l’un de l’autre et nous étions plutôt entrés depuis plusieurs années dans une relation de colocataires. C’est malheureusement ça, la vie! C’est composé de travail, de bobos, d’enfants parfois difficiles, d’une famille élargie dysfonctionnelle, de manque de communication, de blessures d’enfance qui refont surface inopinément pour s’insinuer et faire œuvre de destruction.

Mon mari a eu 50 ans l’an passé, et l’entreprise familiale rachetée de son père ne récoltait plus comme avant depuis plusieurs années. Nous avons donc, autant avant que pendant la séparation, liquidé tous nos actifs personnels pour faire face à nos obligations financières. Je crois pouvoir dire que de façon évidente, mon mari vit une dépression, même si aucun diagnostic médical n’a été posé sur son cas.

Depuis notre séparation et un divorce qui se pointe à plus ou moins long terme à l’horizon, je me suis transformée en fée du logis et en épouse qui a choisi de respecter le mari que Dieu lui a donné en partage, en mère qui lâche prise, et en femme qui est retournée sur le marché du travail après s’être occupée de ses enfants. Pour être juste envers moi-même, je devrais plutôt dire « en femme qui s’est sur-occupée de ses enfants ».

Depuis cette transformation, une belle relation s’est installée entre mon mari et moi. Une relation remplie d’humour, de respect, de présence réelle et partagée, ainsi que de nouveaux souvenirs agréables. Bref à mon avis, nous avons reconnecté ensemble, avec l’intimité en moins. Malgré cette belle relation évidente entre nous, mon mari persiste à affirmer qu’il ne ressent plus l’amour de jadis envers moi et qu’il poursuit dans sa volonté initiale de divorcer. Comme moi je réalise par contre que je l’aime encore...quoi faire?

Ouverte à vos commentaires

Sur le plan pratique, vous devriez convaincre votre mari de consulter pour identifier un possible désordre mental chez lui. Car une simple supposition de votre part ne suffit pas. Connaître la vérité là-dessus, et si dépression il y a, le ferait peut-être réfléchir de façon différente au bien-fondé de sa décision de divorcer et aux raisons profondes qui l’ont mené à la prendre.

Maintenant, parlons de vous. Vous me semblez avoir plongé tête première dans l’action pour régler les problèmes techniques relatifs à la réorganisation d’une vie de famille. Et la femme en vous a choisi, comme vous le dites si bien, de se transformer pour plaire, être utile, et faire que les choses se passent correctement et simplement. Ce qui est tout à votre honneur. Mais est-ce un changement ponctuel ou permanent? Ça, c’est une autre histoire.

Êtes-vous certaine que cet état de grâce actuel n’est pas juste la conséquence du fait que vous ne partagez plus le quotidien avec cet homme? Et quel homme aimez-vous exactement? Pour danser le tango, il faut être deux et lui ne semble plus vouloir le danser avec vous. Il importe de retomber les deux pieds sur terre pour être capable d’analyser les choses plus froidement. Bonne chance.