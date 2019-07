RIEL, Patricia



Le 9 juillet, à l'âge de 78 ans est décédée Patricia Riel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marc et Carole, ses petites-filles Alexandra et Julie-Ann, sa soeur Diane, sa cousine Suzanne, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 26 juillet 2019 de 19h à 22h et le samedi 27 juillet de 10h à 13h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC J4J 2H5tel: (450) 463-1900Un hommage à Patricia aura lieu le samedi 27 juillet 2019 dès 13h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des Maladies du Coeur serait apprécié.