Flo Rida chauffe la baie de Beauport

Plus de 5000 personnes ont convergé vers l’imposante scène en début de soirée pour danser et chanter au rythme des chansons populaires du rappeur floridien.

La foule de tous âges a complètement fait fi de la chaleur oscillant autour du ressenti de 40°C lorsqu’ont retenti les succès tels que Low, Whistle, Right Round et Good Feeling, entre autres.

La plage a cependant plus à offrir et permet de créer une ambiance toute particulière, estime le directeur des communications et du marketing chez Québecor, David Messier. La proximité avec l’eau, les jeux d’eau et les différentes activités permettent de créer « une journée d’activités à la plage » qui convient tant aux familles qu’aux groupes d’amis, ajoute-t-il.