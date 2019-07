Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F. Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.

2. Dans une casserole moyenne, déposer les dattes et l’eau. Porter à ébullition, réduire à feu moyen-vif et laisser bouillir 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il ne reste presque plus d’eau. Retirer du feu et écraser les dattes à l’aide d’une fourchette.