Hudon: une première étape

Le Canadien et Marc Bergevin en font une collection.

On y retrouve huit défenseurs et deux gardiens.

Bon. Il faudra bien faire un tri éventuellement. Donc, on ne peut présumer de rien dans le cas de Hudon. Sera-t-il de la formation partante en octobre prochain ?

Possible. Comme il est fort probable que, quand Marc Bergevin cherchera à amenuiser sa masse salariale – il bénéficie d’un coussin de $4,5 millions –, certains joueurs changent d’adresse.

Il ne faut pas oublier que Ryan Poehling et Nick Suzuki n’apparaissent pas sur la liste de la formation de la Ligue nationale et on serait étonné qu’ils parviennent à se tailler un poste régulier. Mais, ne tenait-on pas les mêmes propos à l’endroit de Jesperi Kotkaniemi, l’an dernier ?