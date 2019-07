«Je ne suis pas inquiet»

LOUDON | Kevin Harvick tentera de remporter une deuxième victoire consécutive à Loudon, ce que seulement trois pilotes ont réussi sur l’ovale d’un mille du New Hampshire depuis la venue de la discipline-reine du NASCAR en 1993.

L’an dernier, il avait totalisé huit gains en Coupe Monster Energy. En revanche, il a remporté quatre segments de course en 2019 et mené près de 450 tours.

Qualifié à la 14 e place sur la grille de départ pour la course de dimanche, Harvick se sent pourtant d’attaque pour retrouver la route du succès.

« Notre voiture m’a toujours donné satisfaction à Loudon et ça ne devrait pas changer cette année, a-t-il souligné samedi en conférence de presse. Mais la compétition est forte et il faut savoir garder le meilleur pour la fin. »

L’an dernier, Harvick n’a mené que 12 des 301 tours pour remporter l’épreuve. Après une touchette avec Kyle Busch, il s’est emparé de la tête au 195 e tour pour ne plus jamais la quitter.

Harvick est l’un des six pilotes actifs à avoir gagné trois fois sur le « Magic Mile » du New Hampshire. Denny Hamlin, Jimmie Johnson, Ryan Newman, Kyle Busch et Kurt Busch tenteront aussi dimanche d’égaler la marque que détient Jeff Burton avec quatre victoires à Loudon.