Jocelyne Cazin: âme voyageuse

Photo courtoisie

Tout à fait, surtout que je rêvais depuis mon enfance de monter la Grande ­Muraille de Chine. J’ai ressenti aussi beaucoup ­d’émotions quand je me suis retrouvée sur la place Tian’anmen. En 89, lors de la grande manifestation étudiante et ­ouvrière qui rejetait la corruption et ­réclamait plus de démocratie, j’étais ­lectrice de nouvelles à TVA, et j’ai suivi de près les ­événements. Quels frissons j’ai eus à ­marcher ­exactement au même endroit ! Je revoyais les images de ce jeune Chinois en train ­d’affronter le gros tank ! Une ­expérience mémorable. Je suis aussi allée à Xi’an dans la province du Shaanxi, pour visiter ce ­célèbre musée ­composé de trois fosses, là où on retrouve l’armée en terre cuite de l’empereur Qin. Cette armée, ­découverte par hasard en 1974 par un fermier, est composée d’un peu plus de 7000 soldats, chevaux et chariots en ordre de bataille protégeant le tombeau de l’empereur Qin depuis 210 av. J.-C. Une vraie merveille !