La première heure coule le Toronto FC

Le Dynamo de Houston a inscrit trois réussites dans la première heure de jeu et s’en était fait du Toronto FC, qui c’est finalement incliné 3 à 1, samedi soir, au BMO Field.

Dès la quatrième minute, Tommy McNamara a placé les visiteurs en avant. Le milieu de terrain a habilement placé le ballon dans le coin inférieur droit de la cage de Quentin Westberg. Moins de 20 minutes plus tard, Tomas Martineza profité d’une belle construction de ses coéquipiers pour marquer ce qui s’avéra le but gagnant.C’est finalement Mauros Manotas qui a inscrit le troisième but des vainqueurs, et ce, à la 57 minutes.

L’unique réussite des perdants a été l’œuvre de Jozy Altidore. Le gros attaquant a ainsi fait bouger les cordages dans un troisième duel de suite.