Le plaisir des jeux télévisés

Les premiers jeux télévisés ont vu le jour en 1954 à Radio-Canada. Pensons à Chacun son métier, animé par Fernand Séguin, Faites vos jeux avec Jacques Normand ou Le point d’interrogation avec Doris Lussier et Nicole Germain. Les plus vieux se souviendront aussi d’Adam ou Ève, ce jeu-questionnaire qui opposait des couples mariés et qui était animé par Janette Bertrand et Jean Lajeunesse, de 1961 à 1968 à Télé-­Métropole.

Aujourd’hui, les jeux occupent les cases appréciables de fin d’après-midi et de début de soirée. Ils accompagnent nos soupers. Puis, les Américains ont gonflé leurs concepts pour en faire des variétés où l’argent peut couler à flots. Voici un tour d’horizon de jeux télé marquants, de concepts de chez nous et de nouveautés pour nous mettre au défi.

Les jeux de hasard

La nouveauté : Spin the Wheel

Photo courtoisie, Fox Justin Timberlake est peut-être un fan de jeux télévisés. En tout cas, il en produit un nouveau qu’anime son ami le comédien Dax Shepard. Le but ? Répondre à des questions de culture populaire et que l’immense roue tourne en faveur du participant. La cagnotte est de 20 millions $ par émission.

► Jeudi 21 h à Fox

Le classique : La poule aux œufs d’or

Photo Agence QMI, Joël Lemay Une première mouture radio-canadienne a fait sa marque de 1958 à 1966 avec Roger Baulu, puis Doris Lussier. Danielle Ouimet en était l’hôtesse. En 1993, Loto-Québec adapte le jeu qui débarque à TVA. Pendant 25 ans, Guy Mongrain en a été l’animateur. Depuis un an, Sébastien Benoît et Julie Houle se chargent de faire plusieurs gagnants.

► De retour cet automne à TVA

Les adaptations :

Le banquier – 2007-2017 à TVA

Face au mur – 2018 à TVA

La roue chanceuse – 1989-1992 à TQS

Les jeux musicaux

Le plus récent :

Beat Shazam

Photo courtoisie, Fox Animé pour une troisième saison par l’acteur Jamie Foxx, ce jeu musical oppose trois équipes qui, dans une lutte contre la montre, doivent identifier des œuvres soumises par la populaire application. Un million de dollars sont en jeu.

► Lundi 20 h à Fox

Le concept de chez nous :

C’est ma toune – 2014-2015 à Radio-Canada

Photo courtoisie, KOTV S’inspirant du succès de La Fureur, cette émission opposait une équipe de gars à une équipe de filles qui jouaient avec les chansons préférées de leurs playlists.

Les adaptations :

La Fureur – 1998-2007 et 2019 à ­Radio-Canada

On connaît la chanson – 2011-2014 à TVA

Les jeux de connaissances

Le plus fou :

Ellen’s Game of Games

Photo courtoisie, NBC Dérivées de segments de son populaire talk-show d’après-midi, Ellen DeGeneres anime ces émissions spéciales complètement loufoques depuis trois saisons sur NBC. Elle est au contrôle d’un immense décor en mouvance selon les jeux. Avis aux concurrents, il faut définitivement laisser son orgueil au vestiaire et bien répondre aux questions. Dans le cas contraire, vous risquez une épreuve qui fait rire l’assistance, mais qui peut vous donner un bon mal de cœur !

La nouveauté :

100 génies

Pierre-Yves Lord animera, la saison prochaine, ce nouveau jeu développé ici où 100 ados s’affronteront dans des questions de culture générale.

► 2019-2020 à Radio-Canada

La référence :

Génial ! – Depuis 2010 à Télé-Québec

Photo courtoisie, Télé-Québec Plus qu’un simple jeu de connaissances scientifiques, l’émission, animée par Stéphane Bellavance et Martin Carli, est devenue une véritable référence transcendant les ondes. Grâce à ses démonstrations ludiques et claires, l’émission est utilisée comme outil pédagogique dans plusieurs écoles. Ici, on apprend en se divertissant. Une 10e saison est prévue cet automne.

► Lundi au jeudi 19 h 30 à Télé-Québec

Les classiques:

Jeopardy ! – 1964-1979 et depuis 1984

C’est en 1964 que la première émission de ce quiz inversé a été diffusée à NBC. À partir d’indices, les concurrents doivent deviner les questions. Alex Trebek l’anime depuis 1984. On dit que c’est le jeu préféré des Américains. Le Québec a eu sa version animée par Réal Giguère à TVA entre 1991 et 1993.

Génies en herbe – 1973-1997 à ­Radio-Canada

Tous pour un – 1963-1969, 1992-1995 et 2007-2011 à Radio-Canada

Les concepts de chez nous :

Tous contre un – 2001-2003 à ­Télé-Québec

À l’époque, Télé-Québec avait tenté quelque chose d’audacieux en permettant aux téléspectateurs de jouer à distance contre le concurrent du jour en répondant à des questions d’actualité. Marc-André Coallier en était l’animateur.

Paquet voleur – 2007-2014 à Radio-­Canada

Au suivant – Depuis 2016 à ­Radio-Canada

Les adaptations :

Taxi payant – 2009-2018 à V

La classe de 5e – 2009-2011 à TVA

Que le meilleur gagne – 1993-1997 et 2007 à Radio-Canada

Les jeux d’habileté

Les « hors-studio » :

The Amazing Race

Photo courtoisie, CBS Cette franchise en est à sa 31e saison. On y suit des équipes qui parcourent le monde à la recherche d’indices pour remporter une course et gagner un million de dollars. Chaque course dure une vingtaine de jours et se mène dans quatre à six pays.

► Mercredi 20 h à CTV et CBS

Les concepts de chez nous :

Chasse à l’homme – 2002 à Radio-­Canada

L’union fait la force – 2003-2015 à Radio-Canada

Les Mordus – 1997-2001 à TVA

Les adaptations :

Silence, on joue ! – Depuis 2015 à ­Radio-Canada

Le moment de vérité – 2007-2011 à Radio-Canada

Fais-moi un dessin – 1988-1992 à TVA

Les jeux de mensonges

Les concepts de chez nous :

Le tricheur – Depuis 2012 à TVA

Photo courtoisie, TVA Guy Jodoin anime en saison régulière ce rendez-vous où cinq artistes tentent de déjouer animateur, public et autres concurrents. Un seul possède d’entrée de jeu la liste des bonnes réponses. Ce jeu frôle chaque soir le million de téléspectateurs. Devant ce succès, une série web mettant en vedette un « Guy » marionnette parle avec un humour absurde des coulisses de l’émission.

Les détecteurs de mensonges – 1990-1993 et 1999-2001 à Radio-Canada et 1994-1995 à TQS

Le classique :

Des squelettes dans le placard – Depuis 2006 à Radio-Canada

Photo courtoisie, Radio-Canada Trois invités tentent de déjouer Patrice L’Écuyer et le public en affirmant des vérités et un mensonge, chacun étant associé à une histoire vraie.

► Lundi au jeudi à 19 h à Radio-­Canada

Le vétéran :

To Tell the Truth – 1956-1978, 1980-1981, 1990-1991, 2000-2002 à CBS et NBC et depuis 2016 à ABC

Les jeux de vocabulaire

Les classiques:

The 100 000 $ Pyramid – 1973-1991, 2002-2004, 2012 et depuis 2016 à CBS puis ABC

Photo courtoisie, ABC Fait amusant, lors de sa création, l’émission s’intitulait 10 000 $ Pyramid. Dick Clark en était l’animateur. La cagnotte a augmenté et c’est aujourd’hui l’ancien joueur de football Michael Strahan qui mène le jeu où des vedettes tentent de faire deviner des mots à des concurrents avec des synonymes. Sébastien Benoît a animé l’édition québécoise entre 2008 et 2011 à Radio-Canada.

► Dimanche 21 h à ABC

Celebrity Family Feud – Depuis 1976 à ABC, CBS puis ABC

Les vedettes se prêtent désormais au jeu où des concurrents doivent deviner les réponses les plus populaires de sondages pour gagner de l’argent. Chez nous, l’adaptation de ce concept connaît une belle longévité puisque La guerre des clans a été diffusée avec succès de 1992 à 1997 à TQS, puis V a ramené l’émission en 2009, qui accompagne toujours le public à l’heure du souper.

► Dimanche 20 h à ABC

Les adaptations :

Atomes crochus – 2010-2016 à V

Le cercle – 2005-2011 à TVA