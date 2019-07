Les pires repas des quatre chaînes

Calories, sel, sucre, gras ; Le Journal a concocté le trio suivi d’un dessert le moins santé de chacune des quatre plus importantes chaînes de restauration rapide au Québec.

Subway

Photo Chantal Poirier

Calories Sel Gras Sucre Italien BMT 12 pouces avec sauce Buffalo 770 3090 mg 33 g 266 g Boisson gazeuse 263 53 mg 0 g 72 g Croustilles 230 330 mg 12 g 28 g Brioche à la cannelle 610 700 mg 27 g 83 g Total du repas 1873 4173 mg 72 g 266 g

« Subway a construit sa renommée sur le fait qu’il pouvait nous aider à manger sainement et perdre du poids. Ça ne vaut pas pour tout ce qu’il y a sur le menu. » –Stéphanie Côté, nutritionniste

Tim Hortons

Photo Martin Chevalier

Calories Sel Gras Sucre Sandwich gratiné au fromage fondu et au bacon 600 1650 mg 32 g 45 g Grand cappuccino glacé 470 90 mg 20 g 63 g Salade César 310 830 mg 24 g 14 g Beignet aux pommes 310 330 mg 8 g 53 g Total du repas 1690 2900 mg 84 g 175 g

« Avec l’arrivée de l’été, il faut rappeler à quel point il y a tellement de calories dans les cafés glacés ou les thés chaï latté. Quant au sandwich, c’est plus de sel que les besoins pour toute une journée... » –Isabelle Huot, nutritionniste

A&W

Photo Martin Chevalier

Calories Sel Gras Sucre Burger au poulet BLT 700 1530 mg 42 g 51 g Grand Coca-Cola 240 45 mg 0 g 65 g Rondelles d’oignons 520 630 mg 32 g 50 g Chausson aux bleuets 280 190 mg 15 g 38 g Total du repas 1740 2395 mg 89 g 204 g

« C’est beige-brun longtemps ! Pas étonnant qu’il soit parmi les pires ; c’est un combo d’aliments frits, de pâte feuilletée et de sucre. » –Stéphanie Côté, nutritionniste

McDonald's

Photo Martin Chevalier

Calories Sel Gras Sucre Le Grand Angus original 790 1310 mg 43 g 56 g Grand Fruitopia à la fraise 350 35 mg 0 g 91 g Frites grand format 560 420 mg 27 g 74 g Grand lait ultra-frappé au chocolat 1150 820 mg 29 g 202 g Total du repas 2850 2585 mg 99 g 423 g

« Ce menu équivaut à manger 25 tranches de pain et 35 carrés de beurre en plus d’avoir pris plus de calories que ce qui est nécessaire pour toute la journée. » –Isabelle Huot, nutritionniste

► Note: pour faciliter la lecture, nous parlons de sel et de sucre. Dans tous les cas il s’agit de la somme des sodiums et des glucides.

Mieux manger est plus important que faire de l’exercice

Les personnes qui souhaitent perdre du poids doivent avant tout modifier leur alimentation, mais bouger reste essentiel à la santé globale.

De faire ni l’un ni l’autre peut être « catastrophique », estime d’ailleurs le directeur de la Chaire sur le traitement et la prévention du cancer, le Dr Richard Béliveau.

« Quand on parle de perte de poids, l’alimentation, c’est 80 % du succès. C’est bien plus important que l’exercice, qui a d’autres qualités, comme de bien se sentir dans sa peau », dit Isabelle Huot.

La sédentarité tue

« Ultimement, c’est ce qui entre dans nos corps. Donc oui, l’alimentation est importante, mais pour la santé globale, il est important de bouger », explique le Dr Béliveau.

Ce dernier recommande à ceux et celles qui travaillent en position assise de se lever et de s’étirer régulièrement. Parce que la sédentarité a aussi ses effets pervers.

Une étude de l’Organisation mondiale de la santé a démontré qu’il s’agit de la cause directe de 10 % des décès prématurés à l’échelle de la planète, soit un impact similaire à celui du tabagisme et de l’obésité.

On a besoin de quoi chaque jour ? Maximum recommandé par jour Moyenne réelle par jour Notre pire repas (et la journée n'est pas finie !) Sel 2400 mg 3344 mg 4173 mg Sucre 300 g 267 g 423 g Gras 65 g 81 g 99 g Calories 2000 2203 2850



Les 5 plus grosses chaînes de restos au Québec Chaînes Nombre de commerces Tim Hortons 677 Subway 632 McDonald's 328 A&W 150 Thaï Express 136

Sources: Fondation québécoise de la franchise et d’autres fournis par les compagnies (2018-2019)