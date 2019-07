Lyme from us

La nouvelle trouille, et elle est fondée, ce sont les tiques qui peuvent vous sauter dessus sans que vous le réalisiez, vous sucer le sang et même vous donner la maladie de Lyme.

Il y en a de plus en plus et un peu partout. Vous êtes aux bleuets, aux fraises ou en train de chercher la balle d’un ami en bordure du boisé et, d’un coup, sournoisement, vous êtes mordu par cette dégueulasse bibitte grosse comme un petit pois, mais dangereuse comme un pois numéro mille.

En plus de vous percer la peau, elle s’y glisse et il faut une technique spéciale pour l’en déloger. Lorsqu’elle s’installe, ça ne pique même pas ou à peine.

Il faut donc s’observer fréquemment et attentivement après un passage dans un buisson ou un petit bois.

LA SUITE

Mais là où je suis tombé en bas de ma chaise, c’est en réalisant que l’histoire de la maladie de Lyme (Lyme est une petite ville du Connecticut) serait une expérience militaire qui s’est mal déroulée dans les années 1970.

Expérimentalement, l’armée américaine tentait de transformer des insectes en armes biologiques et on en aurait perdu le contrôle dans les États du Maryland et de New York.

La suite est qu’on se fait attaquer, piquer et infecter.

Plus de 300 malades de Lyme s’ajoutent chaque année au Québec. Bravo les champions !

PETIT GUIDOU

Les douaniers américains n’ont pas de difficulté à reconnaître les touristes québécois. Il leur manque trois chapeaux de roues.

Ben oui, le retour de Markov avec le Canadien. Son sourire et sa joie de vivre nous manquent tellement.

Entendu sur une terrasse : « Je n’ai aucun talent pour la vie de couple. »

Lu sur Facebook : « Sale soirée. Mes voisins d’en haut ont tapé du pied pendant plus d’une heure. Heureusement, je ne dormais pas. Je jouais de la trompette. »

« Nos parents nous ont donné notre prénom parce qu’ils se disent autrement à l’envers. Moi, Léon, c’est pour Noël. Est-ce que tu comprends, Luc ? »

À MARDI

N’oubliez pas d’en passer une belle.