Marjo secoue Baie-Saint-Paul

Marjo a solidement rocké Baie-Saint-Paul. Une première fois lors d’une courte prestation surprise fort sympathique, sur une voiture, dans la rue Saint-Jean-Baptiste et ensuite sur la grande scène.

Notre Marjo nationale en a encore dedans. Il fallait la voir, tout sourire, lors de ces deux prestations. En contrôle, en voix et avec un maximum d’énergie. Une vraie bombe.

Moins de trois heures avant de monter sur la scène de Place Desjardins, à 17 h 30, à 32 degrés, Marjo s’est payé une petite virée fort sympathique et complètement folle en plein milieu de la rue Saint-Jean-Baptiste.

Sur une vieille Dodge Charger rouge, la rockeuse québécoise a chanté Illégal et Amoureuse, lors d’un spectacle surprise en compagnie de Dumas et de Sarahmée. Un 35 minutes totalement fou.

Sur le coffre avant et le coffre arrière, Marjo sautillait en levant le bras gauche dans les airs. Le public, autour de la voiture, sur les galeries, les balcons et sur quelques toitures, avait un large sourire sur le visage.

« Tu me fais faire des bêtises icitte à Baie-Saint-Paul », chante-t-elle, modifiant cette ligne de la chanson Illégal.

Plus tard, sur la grande scène, Marjo, avant les Trois Accords, a livré une prestation très électrique, avec ses quatre ­musiciens, lançant le tout avec Illégal.

« En tant qu’ancienne résidante de Saint-Irénée, je vous connais par cœur. On va rocker la place », a-t-elle annoncé. Et c’est ce qu’elle a fait, pigeant dans les titres de Corbeau et de sa carrière solo.