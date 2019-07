Milan Lucic a été convaincu par Jarome Iginla

Échangé des Oilers d’Edmonton aux Flames de Calgary vendredi, l’attaquant Milan Lucic avoue avoir discuté longuement avec son bon ami Jarome Iginla avant d’accepter de lever sa clause de non-mouvement et approuver la transaction.

«J’ai eu vraiment une bonne conversation avec Jarome et il m’a dit à quel point Calgary était une ville de hockey fantastique, a indiqué Lucic, sur le site web des Flames. C’est un public qui adore voir l’effort des joueurs. Les partisans veulent la victoire évidemment, mais peu importe les résultats, ils aiment les gars qui se donnent corps et âme pour l’équipe. Je me plais à croire que c’est la façon dont je joue.»

Lucic, 31 ans, a connu Iginla chez les Bruins de Boston, où ils ont joué ensemble, sous les ordres de Claude Julien, lors de la saison 2013-2014. Iginla venait alors de disputer un peu plus de 15 saisons avec les Flames.

«Nous avons joué sur le même trio (à Boston), nous avons partagé plusieurs moments, a ajouté Lucic, à propos de son ancien coéquipier. Je pense qu’il me connaît très bien et c’est pourquoi il a pris du temps pour m’appeler et m’aider dans ma décision.»

Plus de 500 points

Rappelons que Lucic a été échangé aux Flames en retour de James Neal, qui se retrouve pour sa part avec les Oilers.

Lucic en sera à sa quatrième équipe depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, lui qui a également porté les couleurs des Kings de Los Angeles pendant une saison. En 890 matchs de saison régulière, il totalise 501 points, dont 198 buts. Lucic a aussi pris part à 114 parties éliminatoires. Il a remporté la coupe Stanley une fois, avec les Bruins, en 2011.