Parier sur soi-même!

Maintenant, on risque d’assister à un début de saison avec quelques jeunes joueurs sur la touche en attendant qu’on délie les cordons de la bourse. Parce que ceux qui possèdent le statut de joueur autonome avec restriction ont l’intention d’obtenir des conditions reflétant ce qu’ils représentent pour leur équipe.

Croyez-vous que Charlie McAvoy ne connaît pas sa valeur relativement à l’impact qu’il exerce au sein des Bruins de Boston ? Mitch Marner ne voit pas pourquoi il n’obtiendrait pas les mêmes conditions que John Tavares et Auston Matthews. Bon, reconnaissons que Tavares possède plus d’années de service, mais, dans les faits, Marner n’a-t-il pas été un joueur dominant chez les Leafs ? Peut-être le plus dominant du groupe ?