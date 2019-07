Terre-Neuve: Sauvage et oubliée

Mais si on pénètre à l’intérieur de ces terres encore très vierges, que ce soit pour de la randonnée, de la chasse ou de la pêche, on constate qu’on est dans un paradis ! Historiquement, on comprend également pourquoi la France a tenté de reprendre Terre-Neuve en 1762 en ­raison de la richesse incroyable de la faune, ­notamment poissonnière. Bref, les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été un prix de consolation à la France qui désirait d’abord et avant tout Terre-Neuve.

Aujourd’hui, nos yeux ne peuvent être que satisfaits d’admirer ces paysages ­incroyables et bizarrement peu visités. Sur un sentier magnifique, très bien ­entretenu et balisé, on se sent parfois comme en ­Irlande, mais sans la foule de visiteurs... On y est parfois seul ! Rien ne vient troubler le chant de la mer et du vent !