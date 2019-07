Testez vos connaissances sur votre passage aux douanes américaines avec votre chien

Vrai

Faux

Faux

C’est vrai pour presque toutes les nourritures pour chiens achetées au Canada, mais il y a des restrictions : 1. pas plus de 50 livres de nourriture dans la voiture ; 2. aucune nourriture contenant de l’agneau, du mouton ou de la chèvre ; 3. la nourriture pour chien doit avoir été produite au Canada ou aux États-Unis et pas ailleurs ; 4. les nourritures crues et non cuites à la chaleur.