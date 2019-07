Tour d’Abitibi: Lucas Bourgoyne gagne la sixième étape

L’Américain Lucas Bourgoyne a remporté la sixième étape du Tour d’Abitibi en solitaire, samedi, à Rouyn-Noranda. Son coéquipier Michael Garrison a conservé son emprise sur le sommet du classement général en terminant au 21e rang, avec le peloton.

Bourgoyne a franchi les 109,3 kilomètres de l’épreuve en 2 h 28 min 42 s. Un groupe de 79 coureurs a rallié la ligne d’arrivée 27 secondes plus tard. Le Canadien Riley Pickrell se trouvait en tête du peloton et s’est classé deuxième.

Arnaud Beaudoin a été le premier membre de l’Équipe du Québec à traverser l’arrivée. Il a fini 21e.

Au classement général, Garrison possède toujours 28 secondes d’avance sur son plus proche poursuivant, qui est son coéquipier Matthew Riccitello.

Fer de lance de l’Équipe du Québec, Lukas Carreau est toujours au troisième rang, à 1 min 29 s du meneur. Le Canadien Jacob Rubuliak est tout juste derrière, au quatrième rang. Il accuse 1 min 44 s de retard sur la tête.

La septième et dernière étape du Tour de l’Abitibi, une course en ligne de 118,7 kilomètres, sera disputée dimanche après-midi. Le départ sera donné à La Sarre et l’arrivée aura lieu à Rouyn-Noranda, où sera couronné le champion de cette 51e édition.