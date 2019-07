Vacances pas trop chères à Montmagny et les îles

Dans votre hâte d’atteindre Saint-Jean-Port-Joli pour ensuite longer le Saint-Laurent, vous êtes peut-être passé tout droit sans le vouloir à Montmagny, aux villages voisins et forcément à L’Isle-aux-Grues.

Là se trouve pourtant le début du Bas-du-Fleuve, mais aussi, soulignons-le, une des destinations, au bord de l’eau, les moins chères au Québec pour ­l’hébergement.

Bon à savoir

Les prix pour deux personnes peuvent varier de 96 $ par jour pour une cabine avec vue sur le fleuve à l’abri des flots jusqu’à 139 $ par jour pour une chambre, aussi avec vue, au Motel-Restaurant La Plage.

Plusieurs forfaits sont offerts avec les repas. Par contre, si vous voulez que ça coûte le moins cher possible, mieux vaut cuisiner un peu, en chalet ou en camping. Si vous n’avez pas de tente, libre à vous de louer une yourte (130 $ la nuit) ou une Goutte d’Ô (100 $ la nuit) au Camping Pointe-aux-Oies, à Montmagny.

Si vous êtes prêt à payer un peu plus, optez pour Les Maisons du Grand Héron, à L’Isle-aux-Grues. On loge en auberge, en chalet, en yourte ou en tipi.

Photo courtoisie, Auberge du lac Taureau

Attraits

À seulement 60 kilomètres de Québec, Berthier-sur-Mer est doté d’une plage d’un kilomètre où se détendre. Au parc fluvial, on s’émerveille devant les ­couchers de soleil.

À Montmagny et aux alentours, des promenades et des parcs agrémentent notre séjour. La Route verte no 1 longe le littoral. Votre parcours sur deux roues peut se poursuivre par traversier en vous rendant à L’Isle-aux-Grues, dotée de huit kilomètres de chemins cyclables.

Le bateau des Croisières Lachance y amène à son tour des visiteurs, curieux de voir le quotidien des insulaires. À ­découvrir : le musée, la fromagerie et le Luminarium, des œuvres d’art ­lumineuses prenant vie sur des murs après le coucher du soleil. Le Vent des îles se rend aussi à l’intrigante Grosse-Île, une station de quarantaine de 1832 à 1937 pour contrer les épidémies. Au lieu historique de Parcs Canada, deux expositions nous font revivre le mode de fonctionnement, l’ambulance étant alors tirée par un cheval...

MONTMAGNY ET LES ÎLES

Traversier vers L’Isle-aux-Grues (avec voiture ou vélo) : gratuit (horaire selon les marées)

Croisière et visite de L’Isle-aux-Grues à vélo : 50 $ par adulte et ado (13 ans et plus), 30 $ par enfant (6 à 12 ans)

Disponibilités d’hébergement : 1 800 463-5643

montmagnyetlesiles.com

D’autres idées pour le week-end

Lanaudière : De grands chalets pour des groupes

Photo courtoisie, Auberge du lac Taureau

À Saint-Michel-des-Saints, l’Auberge du lac Taureau loue de grands chalets luxueux, idéals pour un regroupement ­familial ou un groupe d’amis. Y loger donne ­accès à la plage, aux petites embarcations et à deux piscines (intérieure et extérieure).

Les prix par jour ­varient de 585 $ pour 12 ­personnes à 1000 $ pour un groupe jusqu’à 26 personnes.