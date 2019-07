5 artistes à voir à Just For Laughs

Bon an, mal an, le festival Just For Laughs continue d’attirer les vedettes internationales du monde de l’humour. La 37e édition ne fait pas exception. Parmi les dizaines d’artistes anglophones qui passeront par la métropole d’ici le 28 juillet, Le Journal vous en suggère cinq à voir.

Anthony Jeselnik Photo courtoisie

Avec son nouveau spécial sur Netflix, Fire In The Maternity Ward, Jeselnik repousse les frontières de l’humour. Doté d’un style unique, qui vogue allègrement dans l’humour noir, Jeselnik vient animer son propre gala. En annonçant cette soirée, l’humoriste a indiqué qu’il ne serait sûrement plus réinvité par le festival, car il n’a pas l’intention de s’assagir pour la télévision.

Le gala d’Anthony Jeselnik se tiendra le 27 juillet, 19h, à la salle Wilfrid-Pelletier.