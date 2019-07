C’est arrivé la semaine du 21 juillet

Selon les journaux La Minerve et L’Ami du peuple, l’évêque de Montréal, Monseigneur Jean-Jacques Lartigue, aurait donné des instructions à son clergé afin d’avertir la population que la rébellion contre l’autorité est un péché. Il s’oppose aux positions libérales et anticléricales de Louis-Joseph Papineau ainsi qu’aux patriotes, qu’il juge trop radicaux. Les relations entre le clergé et les patriotes s’envenimaient depuis quelques années et Lartigue tient à préserver le pouvoir de l’Église sur les Canadiens. Après les combats, il refuse même la sépulture chrétienne aux patriotes morts les armes à la main.