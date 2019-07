Des sinistrés craignent une infestation de rats

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC | Des résidents craignent d’être envahis par des rats et la vermine si les maisons mobiles abandonnées depuis les inondations d’avril ne sont pas détruites et que les matériaux ne sont pas jetés rapidement.

« Ma femme a vu passer trois gros rats et ce n’est pas la seule qui en a vu. Si la municipalité ne vient pas s’occuper des maisons abandonnées, on risque d’avoir un gros problème », assure Robert Pépin, un résident du parc de maisons mobiles.

« On n’a pas besoin de ça après ce qu’on a vécu », lance-t-il.

« L’autre soir, il y en avait plusieurs qui déambulaient ensemble sur ce terrain. On en voit de plus en plus », dit-il.