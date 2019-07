La salade-repas parfaite pour la saison estivale!

En saison chaude, les salades font sensation. Rafraîchissantes et constituant un repas léger, elles sont très prisées en été. Sous ma loupe cette semaine : les salades-repas offertes en restauration rapide !

Notre analyse

Les chaînes de restauration rapide sont nombreuses à offrir des salades-repas. Représentant une alternative au burger ou au sous-marin, les salades dégagent une image plus santé. Mais est-ce vraiment le cas ? Tour d’horizon des salades offertes dans trois chaînes de restauration populaires : McDonald’s, Wendy’s et Subway.

Parmi les meilleures options

La salade de poulet aux pommes et aux pacanes, format modéré, offerte chez ­Wendy’s est intéressante. Elle renferme 280 calories, 15 g de lipides, 19 g de glucides, 4 g de fibres, 20 g de protéines et 430 mg de sodium. En l’arrosant d’une vinaigrette à la grenade, on doit additionner 60 calories (total : 340 calories), 2 g de lipides (total : 17 g de lipides), 10 g de glucides (total : 29 g de glucides) et 115 mg de sodium (total : 545 mg de sodium). On aime qu’elle soit composée d’ingrédients de qualité : fromage, pomme, pacanes et canneberges !

Subway propose une salade de poulet grillé qui se taille une place au sein de notre palmarès. Arrosée d’une vinaigrette de type sud-ouest chipotle, elle apporte 9,5 g de lipides (dont seulement 1,5 g de saturé), 4 g de fibres, 16 g de protéines et 355 mg de sodium.

Amateur de poisson ? La salade-repas au thon offerte chez Subway est également une bonne option. Elle apporte 310 calories, 24 g de lipides (dont 3,5 g de saturés), 4 g de fibres, 15 g de protéines et 400 mg de sodium. Comme le thon est déjà additionné d’une ­mayonnaise, nul besoin d’ajouter de vinaigrette à la salade-repas.

La salade asiatique avec noix de cajou et poulet grillé offerte chez McDonald’s se démarque des autres salades du géant. Elle est composée, notamment, de laitues mélangées, de chou frisé, source considérable ­d’antioxydants, et d’edamames. Incluant une portion de vinaigrette au sésame, le repas apporte 360 calories, 17 g de lipides, 4 g de fibres, 30 g de protéines et 620 mg de sodium. Également offerte avec du poulet croustillant, elle apporte toutefois un peu du double de lipides.

Également offerte chez McDonald’s, la salade grecque avec féta et poulet ­grillé peut composer un compromis. On aime sa teneur en lipides (10 g), en fibres (4 g) et en protéines (33 g). Toutefois, sa teneur en sodium est trop élevée, soit 720 mg de sodium, et ce, sans calculer l’apport en sodium de la vinaigrette. Hypertendus s’abstenir !

Parmi les moins bonnes options