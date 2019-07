«Leçons apprises et parfois oubliées» de Roch Carrier: l’art de raconter une vie

Auteur d’une cinquantaine d’œuvres, dont plusieurs sont considérées comme des classiques et enseignées dans les universités du monde, Roch Carrier raconte les moments déterminants de sa vie et les rencontres qui l’ont marqué, dans ses mémoires, Leçons apprises et parfois oubliées. Avec le talent de conteur qu’on lui connaît, chacune des pages est un vrai plaisir de lecture.

Avec humour, tendresse, et une plume d’enfer, bien aiguisée et parfaitement maîtrisée, Roch Carrier rappelle des tranches savoureuses de l’histoire du Québec à travers le prisme de ­rencontres inoubliables.

«Je me suis souvenu de mon grand-­papa qui était un forgeron... Peu à peu, en pensant, en marchant, en écrivant quelques mots, je me suis aperçu ­comment cette expérience de plier du fer a été importante dans l’établissement de ma personne. Quand un petit bonhomme de cinq ans se dit : eh, moi, j’ai plié du fer... apportez tout ce que vous voulez!»

Les souvenirs de son enfance – où les gens circulaient encore en voitures à chevaux – sont vite remontés à la surface. «J’ai grandi dans un tout petit village, mais comme je le dis, le village était petit, mais les personnes n’étaient pas petites : c’était des personnages! Tout ce monde-là se parlait. Il n’y avait pas de murs de générations. Tout le monde se connaissait, tout le monde se parlait, et tout le monde se chicanait aussi, et tout le monde se raccordait. C’était une expérience absolument spéciale, chaleureuse.»

«À écouter mon papa raconter les histoires de Saint-Magloire, et à écouter d’autres personnes en raconter, j’ai appris plus que ce que j’ai appris à l’université, et même plus qu’en lisant les meilleurs auteurs possible.»