«Le moral des agriculteurs a déjà été plus haut»

SAINT-HYACINTHE | Alors que les festivités entourant l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe battent leur plein, les producteurs québécois acceptent toujours mal les concessions faites par le gouvernement fédéral lors des négociations des récents accords de libre-échange.

«L’ambiance est bonne. Lorsque l’on vient à l’exposition, c’est un événement festif, a dit Richard Lagacé, président de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe, en entrevue à TVA Nouvelles. Mais je dirais que le moral en général des agriculteurs a déjà été plus haut.»

L’agriculture a connu une année 2018 difficile au Québec alors que le système de gestion de l’offre a été au cœur des négociations du renouvellement de l’Accord de libre-échange États-Unis–Mexique–Canada.

Par ailleurs, les agriculteurs risquent de devoir attendre jusqu’aux élections fédérales d’octobre prochain avant de pouvoir toucher les compensations promises par Ottawa, à la suite de l'ouverture d'une partie du marché laitier aux producteurs américains.

De plus, le gouvernement du Canada n’a pas l’intention pour l’instant d’indemniser les producteurs de porc et de bœuf qui font les frais d'un embargo décrété par la Chine, alors que les tensions commerciales et diplomatiques entre les deux pays sont toujours vives.