Moult précautions pour un squelette!

L’exposition Curiosités du monde naturel accueille quelques-uns des 80 millions de trésors du Musée d’histoire naturelle de Londres, l’un des plus anciens et prestigieux du globe.

On y trouve plusieurs espèces disparues, dont le squelette d’un tigre à dents de sabre, un moa, une griffe de dinosaure qui date de 120 millions d’années, ainsi qu’une page manuscrite de L’origine des espèces de Charles Darwin, dont les travaux sont le point de départ de l’exposition.

Par exemple, à l’intérieur des vitrines étanches conçues sur mesure pour chacun des artefacts, se trouve un détecteur qui mesure la température, le taux d’humidité et l’intensité de l’éclairage. Ce détecteur envoie les données précises en temps réel, via satellite, à Londres.

De cette façon, les conservateurs britanniques peuvent savoir si les conditions dans les vitrines scellées de Québec sont adéquates à toute heure du jour ou de la nuit, et informer le musée si quelque chose cloche.

Le détecteur à l’intérieur des vitrines était un « compromis esthétique » à faire, selon M me Toupin. « On le voit parfois avant l’objet. Mais le conservateur voulait voir les données, puisque c’est trop important. »

Photo Stevens LeBlanc

Le musée de Londres est exigeant sur des détails, comme un taux d’humidité qui varie entre 45 % et 50 %, un éclairage spécifique et une température à 21 degrés Celsius, parce que ces trois facteurs affectent la détérioration des matières organiques, comme le poil, la peau et les plumes.