Ryan Hunter en confiance

« J’ai pratiqué notamment la boxe et le jiu-jitsu et je peux dire aujourd’hui que c’est l’entraînement le plus difficile que j’ai fait de toute ma vie », a rigolé le sympathique colosse.

« Je me suis retrouvé face à des gars bien plus petits que moi, à 190 livres, qui me maîtrisaient parce qu’ils ont développé des techniques de combat parfaites et une grande forme physique. J’ai commencé par trois séances et quand l’entraîneur m’a dit que j’avais ce qu’il fallait pour continuer, je me suis dit que ça pourrait m’aider », a-t-il raconté.