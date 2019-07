Soirée autour du feu

Lorsque le soleil se couche et que tout le monde se rassemble autour d’un feu de camp, il devient difficile d’aller dormir. Voici donc quelques idées pour prolonger la soirée sous les étoiles.

2. Bouteille (1,06 L) isotherme Go Ceramivac de Stanley sans BPA, sans goût ni odeur métalliques, avec double isolation sous vide gardant votre boisson froide jusqu’à 70 heures et chaude pendant 13 heures. 59,99 $, sail.ca

3. Scie pliable World Famous, avec lame dentelée au fini chromé réduisant les mouvements nécessaires et poignée en plastique confortable. 12,95 $, latulippe.com

4. Ensemble insectifuge Thermacell incluant un diffuseur, un étui, six plaquettes insectifuges et deux cartouches de butane, repoussant les moustiques, les mouches noires et autres insectes piqueurs dans une zone de 4,5 x 4,5 mètres. 49,95 $, latulippe.com