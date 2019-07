Une chute de 12 pieds dans un bar a laissé des séquelles

Elle a mis le pied dans un trou béant en ouvrant la porte du vestiaire et a atterri dans un sous-sol commun reliant ce bar à la boîte de nuit Rose-Ange.

La fidèle cliente de l’établissement s’était pourtant rendue dans cette pièce plus tôt dans la soirée sans le moindre problème.

Or, le propriétaire du bar insistait pour que le veston de M me Belzil soit accroché au vestiaire, lit-on dans le document judiciaire déposé au palais de justice de Laval.

Elle a subi de multiples blessures lors de sa chute, dont d’importants hématomes au bras droit, aux mains et à la poitrine.

M me Belzil a été hospitalisée quelques jours à l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal, où on l’a traitée pour une commotion cérébrale.

Mme Belzil vit encore aujourd’hui avec des douleurs persistantes au fessier, une cicatrice de cinq centimètres au thorax, un kyste et des maux de tête. À cela s’ajoutent entre autres des troubles de mémoire et anxieux.