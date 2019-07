14 choses à faire à Niagara Falls à part admirer les chutes

Les chutes Niagara ne sont pas si hautes que ça, mais ce sont les plus puissantes d’Amérique du Nord et cet immense mur d’eau, à cheval entre le Canada et les États-Unis, est réellement impressionnant.

Certains diront que l’expérience serait mille fois plus chouette si les chutes étaient en pleine nature au lieu d’être bordées par une ville touristique aux airs de mini Las Vegas...

Mais, au contraire, si vous avez un faible pour les bars tikis, les grandes roues, les musées de cire, les parcs aquatiques intérieurs et les queues de castor aux garnitures complètement exagérées, vous aurez beaucoup de fun à Niagara Falls!

Voici quelques-unes de nombreuses choses à faire sur place, après avoir admiré les chutes en bateau ou à pied:

1. Jouer une partie de minigolf au fameux Dinosaur Adventure Golf.

2. Passer la nuit ou simplement prendre une photo rétro au Cadillac Motel.

3. Hurler (ou rire) sa vie dans une maison hantée, comme la House of Frankenstein ou la Nightmares Fear Factory.

4. Oser monter à bord du téléphérique centenaire qui passe au-dessus de la gorge et des tourbillons de la rivière Niagara.

5. Partir en excursion dans les tunnels derrière les chutes.

6. Essayer quelques-uns des 300 jeux d’arcades du Great Canadian Midway.

7. Bruncher dans ce resto en forme de vaisseau spatial qui sert un «E.T. Special» à 12,99$.

8. Monter dans la Skylon Tower pour voir les chutes de haut sans avoir à se payer un tour en hélicoptère.

9. Prendre un drink et beaucoup de photos tropicales dans le décor... intense du Rain Forest Cafe.

10. Changer d’air et aller déguster quelques crus ontariens dans l’un des vignobles de la région.

11. Jouer au casino.

12. Faire un tour de grande roue «au-dessus» des chutes canadiennes et américaines dans la Niagara Skywheel.

13. Se promener paisiblement au bord de la rivière Niagara et de ses puissants rapides sur la White Water Walk.

14. Boire une bière de microbrasserie à la Niagara Oast House Brewers, dans la coquette ville de Niagara-on-the-Lake.

Le saviez-vous?

Il y a environ 500 chutes plus hautes que celles de Niagara dans le monde. Mais peu d’entre elles sont aussi puissantes.

Les chutes Niagara sont en fait trois chutes: les Horseshoes Falls (le «fer à cheval» canadien), les American Falls (dans l’État de New York) et les Bridal Veil Falls (le «voile de la mariée», aussi aux États-Unis).