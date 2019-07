VEZEAU (BLOUIN), Léonide



De Ste-Anne-des-Plaines, le 18 juillet 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Léonide Blouin, épouse de feu M. Gérard Vezeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Guylaine) et Carole, ses petits-enfants Emmanuel (Anne-Marie), Matthieu, Gabriel (Stéphanie), Emilie (Shawn) et Sandra (Karl), ses arrière-petits-enfants Samuel, Simon, Nolan et Léandre, ses beaux-frères Gustave Ethier et Aimé Vezeau, sa belle-soeur Marie-Paule Vezeau, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, elle fut incinérée. La famille accueillera parents et amis le dimanche 28 juillet de 13:00 à 17:00 à la :STE-ANNE-DES-PLAINES J0N1H0Tél. 450 478-1910 Téléc. 450 478-3373info@maisonfunerairegroulx.comUne liturgie sera célébrée à 17:00 au salon.