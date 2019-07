Lundi après-midi, je me suis promené dans les coulisses du Festival Haïti en Folie, créé par la Fondation Fabienne Colas et coprésenté par la Banque TD. La 13e édition se tiendra jusqu’au 28 juillet au parc La Fontaine, au Théâtre Fairmount et au Quartier des Spectacles, aux Jardins Gamelin.

Photo Pierre-Paul Poulin

Le Festival Haïti en Folie est le plus important festival pluridisciplinaire en dehors d’Haïti entièrement dédié à la culture haïtienne. Sur la photo, on aperçoit les chanteurs réputés James Germain et Émeline Michel en compagnie de Fabienne Colas, présidente et fondatrice du festival.

Photo Pierre-Paul Poulin

Le régisseur Patrick Cameron est entouré de Sara Rémélik, coordonnatrice artistique, et de son adjointe, Andrea Este, fille de l’ancien joueur vedette du baseball, Chuck Este.

Photo Pierre-Paul Poulin

Wesli, récipiendaire du prix Juno de l’album de musique du monde, sera en spectacle le 27 juillet au parc La Fontaine. Sur la photo, on aperçoit Jenide Joseph, Jerry-Thompson Derilus, Mielo Paul et Paola Gemima.

Photo Pierre-Paul Poulin

Les musiciens, dont Rigaud Simon et Ronald Nazaire, étaient électrisants.

Photo Pierre-Paul Poulin

Lors de leur répétition, Émeline Michel et James Germain m’ont fait vivre les couleurs et les rythmes d’Haïti.

Photo Pierre-Paul Poulin

À l’arrière-plan, Dina Marneris, promotrice de la Fédération de lutte du Québec, fondée par Paul Leduc, est entourée de l’arbitre Penny et de Marco Grenier, puis à l’avant-plan, des monteurs de l’arène qui a été utilisée mardi soir dans le cadre du festival, Éric Grenier, René Gagné et Nadia Capini.

Photo Pierre-Paul Poulin

Ils seront plus de 100 artistes à souligner les plus de 60 ans d’histoire de la présence de la communauté haïtienne au Québec. Sur la photo, on aperçoit les choristes Emmanuella Michel, Mélissa Gresseau et Jérone Longchamp.

Photo Pierre-Paul Poulin

Lors des répétitions, on apercevait les membres de la compagnie de danse haïtienne contemporaine Aurée Danse-Création.